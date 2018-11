Los técnicos que están en la mira de Alianza Lima si se marcha Bengoechea

Alianza Lima está buscando técnico porque el “Profesor” Pablo Bengoechea solicitó que lo hagan. Y es que es probable que el charrúa no acepte la solicitud de ampliar el contrato pues siente la necesidad de cuidar a la madre que está por cumplir los 80 años de edad.

El “Vasco” también lo dijo a la prensa en reiteradas ocasiones y era de esperar que semejante noticia despertara a representantes, intermediarios y aventureros.

Los currículums de técnicos aparecieron en Matute, también recomendaciones y llamadas al gerente íntimo Gustavo Zevallos. Una de ellas tenía el código internacional 0057 de Colombia y trajo la recomendación de fichar al técnico Alexis Mendoza. Y según parece, están hablando el mismo idioma.

“Sí, estoy conversando con el club peruano Alianza Lima y en diciembre tendremos todo claro”, sostuvo el profesional cafetero.

Pero la respuesta de Zevallos no se hizo esperar. “No hay nada, solo queremos que Bengoechea siga con nosotros mucho tiempo”. No obstante, trascendió que, en el caso que el “Profesor” no siga, recomendará a su sucesor: su paisano Jorge Giordano, técnico de Atlético River Plate de Uruguay. Él sería el profesional de su elección.