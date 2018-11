Diego Penny sobre la disciplina de Ricardo Gareca: "Es muy directo y no tiene doble discurso" [VIDEO]

El comentado caso sobre la presunta indisciplina que habría cometido el volante del Krasnodar de Rusia, Christian Cueva, durante su estancia en Estados Unidos, lugar donde disputó encuentros amistosos ante Chile y el país norteamericano, ha generado un gran debate entorno al tipo de disciplina que impone el entrenador de la Bicolor, Ricardo Gareca.

Este tema le fue consultado al portero del FBC Melgar, Diego Penny, quién fue parte durante gran tiempo del proceso del 'Tigre'. El guardameta de 34 años confesó algunos datos desconocidos de Gareca.

"Trabajé durante mucho tiempo con el profe, con el comando técnico y este tema me sorprende un poco. Él ha sido bien directo, nunca con la prensa o jugadores, siempre ha sido frontal. No tiene doble discurso. Siempre se ha manejado bien el tema de la indisciplina. Se cambió mucho con otros procesos, no es bueno compararlos, pero se cambió mucho esa palabra bendita llamada 'compromiso'", explicó para Fox Sports Radio Perú.

Otro de los temas consultados fue la dura y sorpresiva derrota que sufrió la selección peruana ante su similar de Ecuador. Penny pide no dramatizar la caída debido a que el 2018 será un año inolvidable para el país.

"Creo que bien. Se está cerrando un año sublime para el fútbol peruano. Yo no había visto a Perú en un Mundial y me fui hasta Rusia a ver un partido y tuve que regresarme porque tenía que seguir entrenando. Se dio algarabia tremenda. Aquí en Arequipa la gente está loca por la presencia de la selección. No hay que hacer mucho drama por el partido ante Ecuador", detalló.

EL DATO

La última convocatoria de Diego Penny fue en la victoria de la selección peruana ante Ecuador en Quito. Vencimos a la Tricolor con goles de Edison Flores y Paolo Hurtado.