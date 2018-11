Presidente de Cienciano: "No comprendo cómo permiten participar al Juan Aurich”

Edy Cuellar presidente de Cienciano se mostró en contra de las decisiones del Órgano de Control Económico Financiero de la Segunda División (OCEF SD), tras permitir que Juan Aurich se mantenga en carrera por un cupo al Descentralizado, a pesar de la existencia de reglas que imposibilitan su participación.

"No comprendo como la OCEF permitió participar al Juan Aurich. a algunos equipos les aplican las normas y a otros no. Es el caso del Deportivo Hualgayoc, lo retiran por una deuda, mientras que al Juan Aurich no, eso daña el futbol y desnaturaliza el campeonato", manifestó Cuellar.

Además, Edy Cuellar enfatizó en los precedentes que hay con Hualgayoc, eliminado por mantener una deuda. "A Hualgayoc no le dieron los 3 días para que se defienda, como sí se lo dan al Aurich, se está manchando la pelota”, dijo.

Sin embargo, el mandamás del ‘papá’ aseguró que al margen de no estar de acuerdo con las determinaciones de la ADFP-SD y la OCEF, asumirá el partido de regreso en Cusco para revertir el resultado del duelo de ida, en el que perdieron por 2-1. “No estamos de acuerdo, pero jugaremos y estamos convencidos que vamos a voltear el resultado e ingresar al cuadrangular", expresó Cuellar.

#Chongoyape TERCER LUGAR ⚽🇵🇪@Club_JuanAurich logró un triunfo de 2-1 sobre @Club_Cienciano, en el encuentro de ida por la definición del tercer lugar de la #Segunda2018

La revancha se juega el domingo 02/12 en Cusco. pic.twitter.com/YZ1lrYeMrz — ADFP-SD (@adfp_sd) 25 de noviembre de 2018

EL DATO

Cienciano y Juan Aurich pelean por el cupo al tercer lugar que los clasifica al cuadrangular que disputará con club derrotado de la final de Segunda División, además del segundo y tercer lugar de la Finalísima de Copa Perú. Los dos mejores de este torneo corto ascenderán a Primera División.