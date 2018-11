André Carrillo sobre la Liga de Arabia Saudita: “Es mucho mejor que el torneo peruano”

Este 2018 será muy difícil de olvidar para los hinchas de la Selección Peruana, puesto que se volvió a una Copa del Mundo luego de 36 años de la mano de Ricardo Gareca y un grupo de jugadores jóvenes que le devolvieron la identidad el equipo bicolor y nos clasificaron a Rusia 2018.

Una de las piezas más importantes de esta gran hazaña, fue el actual volante del Al-Hilal, André Carrillo. El atacante nacional aportó con su gran desequilibrio y constantes desbordes por la banda derecha de la Selección Peruana.

André Carrillo redondeó un gran mundial, donde a pesar de las derrotas ante Dinamarca y Francia, logró demostrar su talento para eludir jugadores rivales y aportó con un tanto en la victoria contra Australia en la última fecha de la fase de grupos.

Sin embargo, tras el Mundial, André Carrillo firmó por el Al-Hilal de Arabia Saudita algo que no dejó muy contentos a la hinchada nacional que deseaba verlo en un fútbol con mas relevancia. No obstante, el volante peruano declaró este lunes para el programa ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP y alabó el nivel del balompié árabe.

"El torneo árabe es mucho mejor que el peruano. Todos los equipos dan pelea y hay jugadores que sorprenden y te preguntas cómo no son más conocidos. Está muy por encima del fútbol peruano", señaló el atacante de la Selección Peruana.

Asimismo, dejó en claro que manejaba varia opciones del fútbol europeo, pero que estos equipos no le aseguraban el titularato y la pelea constante de cosas importantes: "Cuando acaba el Mundial tenía la opción de pertenecer a Benfica, tenía 3 o 4 opciones más en Europa, pero no me convencían. A lo mejor iba a pelear el descenso o equipos grandes donde no iba a tener la continuidad. Opté por venir a un equipo grande de esta zona, jugar todos los fines de semana, ya conocía al entrenador".