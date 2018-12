Beto Da Silva tendría posibilidad regresar a Sporting Cristal

Podría volver a empezar de cero y en su casa. Beto Da Silva quiere dejar atrás las lesiones, la poca continuidad y sus ausencias en las convocatorias retornando a Sporting Cristal en el 2019.

El atacante pertenece a Tigres de México, pero el amplio cartel de futbolistas que tiene el cuadro azteca lo forzaría a pedir su préstamo al menos por seis meses, siendo el cuadro “cervecero” su prioridad para alcanzar el nivel del 2015 en el cual macó seis goles.“Mi primera opción en Perú es Sporting Cristal, pero jugar con Tigres es mi prioridad aunque deseo esperar lo que pueda suceder en unos días”, dijo en Gol Perú.

El atacante de 21 años reconoció que las constantes lesiones fueron su impedimento de crecimiento, pero su esfuerzo es vital para continuar buscando su mejor forma. “Me dijeron que estaba jugando en un torneo de mucho nivel y que necesitaba continuidad, las lesiones no me lo permitieron, pero siempre doy el máximo para dar buena impresión. Sé que me faltaba jugar más”, comentó.

Beto Da Silva tendrá que definir en la quincena de diciembre su futuro, tomando en cuenta que las puertas de Sporting Cristal estarán siempre abiertas.

EL DATO:

Beto da Silva registra 13 goles en su carrera desde su debut en el 2013.