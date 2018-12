Safap: "Hernán Torres será investigado por lo sucedido con Jean Pierre Fuentes"

El asesor legal de la Agremiación de Futbolistas (SAFAP), Jhonny Baldovino, afirmó que el técnico de FBC Melgar, Hernán Torres, será investigado por el problema ocurrido con Jean Pierre Fuentes en uno de los entrenamientos del conjunto arequipeño tras haber igualado 3-3 con Alianza Lima en el partido de ida por la semifinal de los play-off.

"La Safap estuvo en permanente contacto con el jugador, él nos pidió calma. En este caso el profesor Torres será investigado y también se le dará el derecho a la defensa. No podemos juzgar a las personas antes de escuchar a todas las partes. Luego de eso sí se aplicarán los correctivos que correspondan", indicó Baldovino a 'La Hora de Lalo' de Radio Ovación.

Recordemos que el entrenador confirmó la separación de Fuentes del plantel que concentró en la previa del duelo ante los íntimos. Sin embargo, rechazó que se haya realizado en las condiciones señaladas.

"Jean Pierre Fuentes no está en la nómina para mañana contra Alianza y me parece que no es lo que están hablando. Yo autorizo para que ustedes (prensa) le hagan la preguntas a cualquiera del grupo de jugadores, del gerente que estaba allí, de los utileros, el cuerpo técnico, qué fue lo que dije, cómo hablé y como me dirigí", detalló.

EL DATO

Jean Pierre Fuentes - a través de Fox Sports - indicó que encaró al técnico Hernán Torres en la práctica matutina post encuentro ante Alianza Lima.