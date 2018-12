Gerente de Universitario aclaró el tema del presupuesto del club para el 2019

El gerente general Universitario de Deportes Alberto Elejalde explicó que el objetivo es impedir que los problemas económicos del club se incrementen, por lo cual la administración creo un plan económico para el próximo año que no superará al 2018.

Alberto Elejalde explicó que aunque para la próxima temporada se incorporarán nuevos componentes al equipo de Nicolás Córdova no se sobrepasarán los fondos ecónomicos, además que se asignarán mejor los salarios.

"El presupuesto del 2019 no va a superar al de este año, lo que hemos determinado para el próximo año es que el presupuesto se tiene que seguir reduciendo. Vamos a tener una plantilla bastante más equilibrada comparada a la de este año y en eso hemos trabajado bastante duro para tener una mejor distribución de los sueldos dentro del plantel. No es cuestión de gastar menos, sino gastar mejor”, declaró ‘Súper Deporte'.

Asimismo reveló que la planificación de la administración tiene la óptica puesta en el título,el cual esperan alcanzar para no romper la tendencia de ganar los años que terminen en 9. “De eso se trata y ese es el reto de todo este año, todos los años que terminan en 9 la 'U' campeona y esperemos que este no sea la excepción", sostuvo Elejalde.

Finalmente, se refirió a los refuerzos que no han podido ser publicados porque el campeonato no ha terminado. "Todas las contrataciones y renovaciones las estamos publicando en las redes por un tema de respeto, el campeonato aún no culmina y todavía no podemos hacer todos los anuncios. Pero ni bien termine el torneo, el club lo hará. Ya han renovado Corzo y Zubczuk, y estamos en conversaciones con otros como Denis. La plantilla aún está armándose, no quisiera entorpecer el trabajo de la Comisión de Fútbol al anunciar algo que todavía no está confirmado", sentenció.