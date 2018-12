Sevilla vs Valencia EN VIVO por la jornada 15 de la LaLiga

La escuadra de Sevilla recibirá este sábado 24 de noviembre al conjunto de Valencia en el Estadio de Mestalla en Valencia a las 10:15 a. m. (hora peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por la jornada 15 de la LaLiga, la cuál será transmitida por ESPN, Sky HD y beIN Sports.

Valencia no tuvo suerte en el sorteo para esta primera mitad de la temporada. Con 8 de sus primeros 10 partidos de liga resultando en empates. Esa gran cantidad de puntos perdidos han afectaron la confianza del equipo.

Sin embargo, la victoria por 1-0 en el Getafe seguida por la victoria por 3-0 en casa contra el Rayo Vallecano puso al equipo nuevamente en el proceso antes de perder 2-0 ante el Madrid en el Bernabéu en una batalla muy disputada el fin de semana pasado.

Por su parte, Sevilla está sentado segundo en la tabla de posiciones, un punto detrás del FC Barcelona. Sin embargo, no están cerca de ser llamados un contendiente al título con la mayoría de los puntos obtenidos de los partidos en casa.

Típicamente, un lado pobre del Sevilla es que también tuvo problemas en la carretera esta temporada. Llegan a Mestalla este fin de semana después de obtener solo 1 victoria de los últimos 7 partidos fuera de casa en todas las competiciones, empataron y perdieron 3 cada uno en el período.

ℹ️ Aprobados todos los puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas del Valencia CF S.A.D.



⤵️⤵️⤵️https://t.co/SKrABywqy0 — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 7 de diciembre de 2018

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Sevilla: Fernando Pacheco; Padilla, Laguardia, Navarro, Duarte; Pina, Wakaso, García, Rodríguez, Gómez; Calleri.

DT: Abelardo.

Valencia: Neto; Wass, Garay, Gabriel Paulista, Gayá; Parejo, Soler, Coquelin, Ganchinho; Mina y Gameiro.

DT: Pablo Machín.

FECHA, HORA Y ESCENARIO DEL SEVILLA VS VALENCIA

Fecha: Sábado 8 de diciembre de 2018

Hora: 10:15 hora peruana.

Escenario: Estadio de Mestalla, Valencia.

GUIA CANALES - PAISES

Perú: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Argentina: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: Fox Premium

Chile: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras, República Dominicana. El Salvador, Nicaragua: Sky HD

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Venezuela: ESPN3 Sur, Serie A Pass, ESPN Play Sur

Uruguay: ESPN3 Sur, Serie A Pass, ESPN Play Sur

Estados Unidos: ESPN+

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL SEVILLA VS VALENCIA?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Sevilla vs Valencia. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.