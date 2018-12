Alianza Lima vs Sporting Cristal: Pablo Bengoechea esperará hasta el último minuto a Mauricio Affonso

El triunfo de Alianza Lima en la tanda de penales sobre Melgar dejó un buen ambiente en el ánimo del equipo, pero una complicación en la parte futbolística de cara a la gran final. Y es que, el partido en la ciudad de Arequipa dejó con una molestia en la cadera al goleador Mauricio Affonso y ahora la presencia del goleador en la final es una incógnita.

Los dirigidos por Pablo Bengoechea vienen realizando sus entrenamientos enfocados en la primera final ante Sporting Cristal (miércoles 12 a las 8:00 p.m.), pero Mauricio Affonso no realizó las prácticas a la par. El delantero uruguayo tuvo que una rutina de trabajos diferenciados, además de una sesión de terapia para poder acelerar su recuperación.

Con esta duda, en Alianza Lima existe preocupación en el crucial duelo que se avecina, pero, como se ha visto en las temporadas al mando de los íntimos, Pablo Bengoechea busca la estrategia adecuada sin la presencia del ‘Flaco’ Affonso. Recordemos que en esa posición tiene a un enfocado Janio Pósito como una opción, que viene de anotar un doblete ante Melgar.

Y en caso busque un cambio de esquema, Alejandro Hohberg podría tomar la posición de ‘9’ falso, como ya lo ha hecho anteriormente. No obstante, Pablo Bengoechea no pierde la confianza en poder contar con Mauricio Affonso, por lo que esperará hasta último minuto, pues los 10 goles que lleva el delantero no son fáciles de reemplazar.