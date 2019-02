Julio César Uribe: "Siento que puedo ser productivo, seguir construyendo cosas y generar sonrisas" [AUDIO]

La opinión del futbolista más importante en la historia del conjunto que resulta ser el último campeón del fútbol peruano, es fundamental para armar un concepto cercano a la realidad. Julio César Uribe normalmente es conveniente cuando brinda declaraciones sobre el presente de Sporting Cristal, y ahora con la salida de Alexis Mendoza, se hace necesaria la voz de 'El Diamante'.

En una charla con RPP Noticias, Julio César Uribe se mostró algo extrañado tras enterarse de la salida de Alexis Mendoza sin mucha explicación: "No acostumbro a calificar, trato de ser una persona que analiza las razones de las decisiones. Yo tengo entendido que hay una situación de fondo que no se está evidenciando, pero es parte del manejo".

Además, 'El Diamante' no dudó en subrayar cada uno de sus dotes como entrenador, lo ganado y vivido: "Cada quien tiene una hoja de vida y uno puede ser simpático o antipático, pero mal profesional y mala persona jamás. Lo que te da un nivel diferente es la experiencia de selección porque en corto tiempo clasifiqué a dos Copas América. A eso súmale los buenos trabajos en Chile y Colombia, además de hacer las cosas bien cuando me tocó dirigir. Que te nombren como técnico no está condicionado a si fuiste ídolo o no, sino si eres capaz".

Para hoy en día, Julio César Uribe siente un poco de ilusión si lo terminan llamando de su casa para agarrar el buzo del primer equipo, pero siempre criterioso y con conceptos claros, sentenció: "Siento que tengo que disfrutar mi etapa de vida, ser productivo donde crean que eres importante y seguir construyendo cosas de cara al futuro para generar sonrisas, por lo demás soy muy respetuoso y realista. No estoy en etapas de ilusiones".

EL DATO:

Julio César Uribe como entrenador ganó el Torneo Clausura en 2006.