Miguél Ángel Russo no se preocupa por sí habilitan o no a Emanuel Herrera

No es verso, mucho menos falsa vanidad, es más bien trabajo serio y profesional. Con esa premisa, Miguel Ángel Russo prepara su oncena para enfrentar a Sporting Cristal sin tomar a Emanuel Herrera como punto de partida.

Que su caso esté en manos de la Comisión de Justicia de la FPF es un tema que no le reviste cuidado. Para el técnico argentino, la estrategia que se emplee el domingo no debe construirse en función de si se habilita o no a Herrera.

Russo es partidario de que el colectivo siempre va a estar por encima de alguna individualidad. Así que, sea Herrera, Palacios o Succar —cualquiera de los últimos podría reemplazar al “Tanque”— Alianza no variará en su funcionamiento: agresivo a la hora de recuperar el balón y rápido en la anticipación a sus rivales.

Precisamente para esa función, Gonzalo Godoy retornará a la oncena titular luego de haber cumplido con su fecha de suspensión. Miguel Ángel la tiene clara, con o sin Herrera, Cristal es peligroso y Alianza llegará preparado para neutralizarlo.