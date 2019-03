Universitario de Deportes: Nicolás Córdova hace cambios para duelo ante Melgar en Arequipa

Todavía no hay nada definido en cuanto al once de Universitario que salga a la cancha de la UNSA, este domingo, para enfrentar a Melgar. Aún quedan días de trabajo, pero el técnico Nicolás Córdova estaría analizando algunos cambios puntuales.

Por ejemplo, unas de las cosas que se piensa y mucho es que Nelinho Quina arranque en el Misti y esto obligaría a dejar en el banco de suplentes al uruguayo Guillermo Rodríguez.

Y no por bajo rendimiento o algo así, sino porque Quina conoce bien la altura, jugó en Melgar, y puede darle un plus a la defensa en este partido. El “Pelado”, en cambio, podría sufrir por la altura. Sin embargo, no es nada definido.

Otra variante también podría ser que Jesús Barco arranque en la primera línea de volantes por Enmanuel Páucar. Y es que el chalaco, junto a Armando Alfageme, podrían poner más marca a favor de los merengues.