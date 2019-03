Torneo de Promoción y Reservas: Alianza Lima y Sport Huancayo comparten la punta

El Torneo de Promoción y Reserva se pone cada jornada candente. Alianza Lima y Sport Huancayo no se dan tregua en la punta y ambos llevan 19 puntos al término de la séptima jornada luchando por finalizar en esas posiciones.

Los íntimos golearon 6-1 a UTC con un juego contundente que les devolvió escalar posiciones luego de ceder puntos en las dos última jornadas. Sport Huancayo igualó sin goles ante Real Garcilaso por lo cual hizo que exista un empate en el primer lugar.

PUEDES VER: El "tapadito" de la próxima convocatoria de Ricardo Gareca

Cabe señalar que el campeón del Torneo de Promoción y Reservas a final de año le otorgará dos puntos a su equipo de primera división, mientras que el segundo le dará un punto que será contabilizado en la tabla acumulada.

PUEDES VER: Este es el fixture de la Selección Peruana en el Hexagonal Final

Así van los resultados de la jornada:

Alianza Lima 6-1 UTC

Unión Comercio 0-2 Carlos A. Mannucci

Binacional 0-1 Universitario

Sport Huancayo 0-0 Real Garcilaso

FBC Melgar 1-0 San Martín

Sport Boys 2-1 Ayacucho FC

HOY

Alianza Universidad vs Pirata FC

Sporting Cristal vs D. Municipal

U. César Vallejo vs Cantolao