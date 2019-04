Universitario y el favorable calendario que aún lo hace soñar por el Apertura

Si hay algo que puede dejar tranquilo a Nicolás Córdova y a Universitario -de cara a lo que sigue en el Torneo Apertura- son sus próximos siete partidos.

¿Por qué? En un mes y medio, el plantel de Universitario no saldrá fuera del departamento de Lima a disputar un cotejo del Apertura. Interesante y alentadora noticia.

Un dato preciso e ideal para que los merengues puedan recuperarse y escalar posiciones en la tabla, ya que los resultados positivos muchas veces se dan por la buena planificación.

De esos siete compromisos, la “U” irá al Callao (ante Cantolao) por la fecha 13 y a Huacho (frente a Municipal) por la jornada 14. Nada más.

Después, el resto de choques los afrontará en la capital, incluyendo el clásico con Alianza Lima y el importante duelo ante el líder Sporting Cristal.

La mesa está servida para Universitario. Ya no hay excusas y ahora solo depende del nivel de los jugadores y la capacidad de Córdova en revertir el panorama futbolístico de la institución.

La lista de los próximos choques de Universitario

06/04: U vs Sport Huancayo

15/04: Alianza Lima vs U

21/04: U vs Sport Boys

27/04: Sporting Cristal vs U

04/05: U vs César Vallejo

11/05: Cantolao vs U

18/05: D. Municipal vs U