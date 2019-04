Universitario no saldrá de Lima en las próximas siete fechas de la Liga 1

La temporada de Universitario en el torneo local inició con buenos resultados, pero en las últimas tres fechas lo dejaron relegado en la tabla de posiciones. El equipo de Nicolás Córdova perdió ante Melgar en Arequipa (2-1), igualó 1-1 ante Alianza Universidad y volvió a caer el fin de semana, ante Binacional (4-2). Sin embargo, tendrá la oportunidad de levantar cabeza en las siguientes semanas.

Sucede que, según la programación establecida para las siguientes fechas del Torneo Apertura de la Liga 1 2019, el equipo crema no saldrá de Lima en las próximas, prácticamente, 8 semanas, en las que tendrá que jugar 7 partidos. El mínimo desgaste por los viajes al interior del país podría ser un factor importante para Universitario en su búsqueda por escalar, aunque, claro, habrá rivales duros.

Dentro de los encuentros en mención se encuentran los dos clásicos: ante Alianza Lima en Matute (15 de abril) y Sporting Cristal en el Estadio Nacional (27 de abril). Ambos partidos, por cómo marcha el torneo hasta ahora, se perfilan los más complicados, pues hasta ahora son rivales directos en la lucha por quedarse con el primer lugar. Además, serán en condición de visita.

Siete partidos consecutivos en Lima se le vienen a @Universitario. 21 puntos claves. @Liga1Movistar



06/04: U vs Sport Huancayo

15/04 Alianza Lima vs U

21/04 U vs Sport Boys

27/04 Sporting Cristal vs U

04/05 U vs César Vallejo

11/05 Cantolao vs U

18/05 Municipal vs U pic.twitter.com/Yo8a1nRgNd