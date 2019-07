¿Paolo Guerrero pasa por su mejor momento? Libero TV analiza su presente [VIDEO]

El último miércoles, Paolo Guerrero guió al Internacional a clasificar a las semifinales de la Copa de Brasil tras eliminar a Palmeiras por la Copa de Brasil. El delantero peruano recibió una series de faltas que buscaron sacarlo del partido, pero finalmente no cayó en las provocaciones de los rivales.

Según se analizó en Libero TV, Paolo Guerrero encontró su sitio ideal en Brasil, país donde es muy querido por diversos hinchas, no solo por su gran actuación en el Inter de Poro Alegre, sino también porque algunos fanáticos de Corinthians y Flamengo tienen un buen recuerdo del peruano.

Otro de los temas que se analizó en Libero TV fueron las opciones que maneja Ricardo Gareca para la Selección Peruana con respecto a los próximos amistosos de Fecha FIFA. El técnico de la Blanquirroja maneja varios nombres a quienes hará un seguimiento especial para medir su rendimiento y la continuidad en sus clubes.

Y es que, Ricardo Gareca ampliará la base de seleccionados para las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. A Benavente, Gabriel Costa y Horacio Calcaterra, se sumaron los nombres del arquero Alejandro Duarte, Carlos Ascues y Marcos López.

“Si el técnico de Perú me llama estaré a la orden. "Para mí es un orgullo llegar a la selección peruana. No nací en Perú, pero me siento uno más. El fútbol peruano me dio todo y que mejor manera de retribuir ello dándolo todo por la selección", señaló hace unos días Gabriel Costa sobre una posible convocatoria.

