Ángel Comizzo sobre el partido a puertas cerradas contra San Martín: "Universitario no juega al ritmo de la gente"

Universitario apenas pudo sumar un empate en casa ante la Universidad San Martín en el estadio Monumental, en un partido que se jugó a puertas cerradas por supuestas faltas de garantías. El técnico crema, Ángel Comizzo, señaló que el planteamiento conservador del rival evitó el triunfo de su equipo.

"San Martín planteó muy bien el juego, a la vista era un partido de contragolpe, tiraba todo su equipo para atrás. Ellos juegan muy bien, este partido no salió como nosotros creíamos que iban a salir a proponer", declaró el DT.

Asimismo, el "Indio" cuestionó el trabajo del árbitro Michael Espinoza, quien a su parecer no cobró dos penales claros que pudieron cambiar la historia del partido. "Si el árbitro cobra el penal que le hacen a Quintero, ahí cambia el partido, pero el árbitro decidió no cobrar penal ni en la de Quintero ni en la de Denis", agregó.

Sobre la ausencia de público en las tribunas por problemas entre las administraciones temporales que manejan el club, el entrenador de Universitario restó importancia al hecho y señaló que él y sus jugadores son responsables de los resultados en la cancha.

"El equipo no juega al ritmo de la gente. El equipo tiene que mandar y hacer lo que se trabaja. A veces sale, a veces no sale porque son seres humanos que hacen fútbol, no son extraterrestres", manifestó.

En la próxima fecha del Clausura, la U visitará a Carlos Mannucci en Trujillo. El partido se jugará el domingo 25 de agosto en el estadio Mansiche. El cuadro estudiantil suma siete puntos en la tabla del Torneo.