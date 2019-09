Claudio Vivas y una insólita comparación: "En el fútbol peruano el VAR funciona con un celular"

El partido entre Atlético Grau de Piura y Sporting Cristal por los Cuartos de Final de la Copa Bicentenario tuvo de todo. El Estadio Municipal de Bernal fue testigo de muchos goles, emociones y también de jugadas polémicas.

El árbitro FIFA Kevin Ortega fue protagonista con decisiones para el análisis. La más discutida fue la expulsión al piurano Roberto Céspedes y posterior rectificación. Ortega se había equivocado de jugador y tuvo que anular la roja para sacarle la amarilla.

Según Claudio Vivas, el juez Ortega se percató del error ¡porque vio la jugada en un celular! en una simulación del famoso VAR. Así lo aseguró el DT celeste anoche en el aeropuerto Jorge Chávez a su retorno del norte del país.

“Lo que más me llamó la atención fue la roja a Céspedes que se retracta por ver un video en celular y no está dentro de las reglas y lo aplicaron pero bueno, no estaba el VAR, no funciona en Perú. Funciona con un celular", manifestó Vivas.

Asimismo, el entrenador de Cristal señaló que se prepararon para clasificar a la semifinal de la Copa Bicentenario y que también practicaron definición desde los doce pasos, pero esta vez, la suerte no estuvo de su lado.

“Nosotros obviamente sin despreciar a ningún rival queríamos ganarlo en cancha. El día de ayer entrenamos penales porque está dentro de las reglas del juego y bueno hoy le tocó fallar a Palacios”, afirmó.

Finalmente, Vivas hizo un singular análisis de las jugadas polémicas. “Yo tengo una imagen que la vi en televisión y bueno, ahora ya está los reclamos no sirven. Normalmente cuando reclamas quedas como llorón. No estuvimos certeros”.