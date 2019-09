Universitario: Germán Denis disparó contra Jean Ferrari por cuestionar su pase al Reggina de Italia

El "Tanque" Germán Denis lanzó un misil desde Europa. El exdelantero de Universitario le respondió a Jean Ferrari, quien días trás cuestionó su fichaje por la Reggina de la tercera división de Italia.

"UNIVERSITARIO NO ES UNA PLATAFORMA PUBLICITARIA"

En declaraciones a ESPN FC, el nuevo Gerente Deportivo crema dijo que la salida del delantero no fue correcta porque la administración entrante Solución y Desarrollo debió visar la transferencia, sin embargo, la operación fue manejada por la gestión anterior de Carlos Moreno.

"Universitario, más de lo que significa como institución, no es simplemente una plataforma publicitaria. No lo es. Nosotros tenemos que ver y velar por los intereses de la institución y lo vamos a hacer. Me preocupa que otros contratos tengan cláusula de salida gratuita. ¿Qué clase de contratos son esos?", dijo Ferrari.

LA RESPUESTA DE GERMÁN DENIS

"Deja mucho de desear que salgan personas a hablar (Jean Ferrari) diciendo que usé a la U como plataforma publicitaria. Tengo demasiada experiencia en el fútbol como para que vengan a decir esto", señaló Denis en Fox Sports Radio Perú.

Luego de varias gestiones, el Reggina de Italia recibió el tránsfer de Denis para que pueda debutar en la tercera división. Según el delantero, la administración de Raúl Leguía habría demorado el envío del documento para obtener un beneficio económico.

"Me parece muy mal que venga un grupo de personas (los Leguía) a querer truncarme una documentación e intentar sacarme dinero. Ya eso dice mucho sobre sobre esa gente", disparó.