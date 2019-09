Carlos Lobatón, autocrítico: "Siempre voy a tener la espina de no haber jugado en el extranjero"

A sus 39 años, Carlos Lobatón se encuentra en los descuentos de su carrera y en una entrevista con el programa radial 'Las Voces del Fútbol' analizó lo que ha sido su etapa en Sporting Cristal, el club más importante de su vida.

El volante aclaró que, si bien su continuidad depende la dirigencia, es de la idea de colgar los chimpunes en su actual club. "Tengo contrato hasta fin de año. Después pasará lo que quieran los dirigentes, pero pienso terminar mi carrera en Sporting Cristal", precisó Lobatón.

A meses o años del retiro, el capitán de Sporting Cristal reveló una de las espinas que le quedará de su etapa de futbolista: jugar en el extranjero. "Siempre voy a tener la espina de no haber salido al extranjero. Lo que me ofrecían nunca fue más de lo que yo tenía. Entonces no vi porque arriesgar ante algo que no me seducía", afirmó.

Carlos Lobatón, cinco veces campeón nacional con Sporting Cristal e internacional con Perú, nunca pudo salir al exterior: unas veces por decisión propia, otras por cuestiones dirigenciales.

Precisamente a mediados de 2009, Rosario Central estuvo muy cerca de fichar a Carlos Lobatón. El jugador se mostró ilusionado de jugar en el fútbol argentino, la dirigencia del 'Canalla' daba por hecha su llegada, pero finalmente el club rimense decidió no dejar salir a una de sus máximas figuras y frustró uno de sus grandes sueños en el balompié.

En una entrevista con 'En el Barrio', el futbolista de Sporting Cristal reveló que clubes como Vasco da Gama, Fluminense y San Lorenzo se interesaron por sus servicios, pero que decidió no dar el paso debido a las crisis institucionales que vivían dichos clubes o el poco monto que le ofrecían económicamente.

El palmarés de Carlos Lobatón

Surgido de la cantera de Sporting Cristal, 'Loba' debió foguearse en otros clubes antes de volver en el 2005. Ese año logró su primer título nacional y posteriormente repitió en los años 2012, 2014, 2016 y 2018. Antes de su regreso al club rimense, el volante ganó la Copa Sudamericana 2003 y Recopa Sudamericana con Cienciano. Con la Selección Peruana, fue internacional en 49 ocasiones y logró dos medallas de bronce en las Copas América 2011 y 2015.