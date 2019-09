Exjugador de Alianza Atlético será dirigido por Maradona en Gimnasia

La vuelta de Diego Armando Maradona al fútbol argentino es todo un acontecimiento. El anuncio de su fichaje por Gimnasia ha sido celebrado por los hinchas, clubes profesionales y distintas personalidades de este deporte. Todo el mundo quiere tener a 'D10s' en su cancha y hasta los jugadores de su nuevo club están emocionados de ponerse a la orden de una de las leyendas del fútbol mundial.

Curiosamente en el plantel de Gimnasia se encuentra un viejo conocido del fútbol peruano. Hablamos de Janeiler Rivas, defensa colombiano que defendió la camiseta de Alianza Atlético entre 2015 y 2016.

Rivas jugó a gran nivel en el fútbol peruano y se ganó la vuelta al balompié de su país. El Millonarios, uno de los clubes más ganadores de Colombia, lo contrató junto a Anier Figueroa (Sport Huancayo) para que le den solidez a la línea defensiva.

Ahora bien, Janeiler Rivas no pudo consolidarse en Millonarios y terminó dejando el club a inicios de 2019 para jugar en el North East United de la Superliga de India.

Apenas jugó cinco partidos en su nuevo club, pero Janeiler Rivas logró llamar la atención de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Es más, firmó contrato y se ganó el titularato para el siguiente partido de su club en la Superliga Argentina.

Lamentablemente la apuesta de Darío Ortiz no fue la mejor. Según medios argentinos, a Janeiler Rivas se le vio perdido en el campo y hasta terminó habilitando a Rafael Delgado, delantero de Defensa y Justicia y verdugo de Gimnasia. El DT de su club no toleró su actuación y lo terminó cambiando a la media hora del segundo tiempo. Al siguiente partido, ya no fue convocado, el 'Lobo' volvió a perder y Ortiz fue cesado de su cargo.

Unos días después, Gimnasia llegó a un acuerdo con Diego Armando Maradona y el defensa colombiano deberá convencer a 'D10s' que puede ser importante en el club argentino. Si recupera el nivel que mostró con Alianza Atlético, las oportunidades le llegarán.

Maradona en Gimnasia: ¿Desde cuándo no dirige en el fútbol argentino?

Sacando su experiencia como seleccionador de Argentina, Diego Armando Maradona volverá a dirigir en su país luego de 24 años. Su última experiencia fue en Racing Club (2V, 6E y 3D) y antes entrenó a Mandiyú (1V, 6E y 5D).

Maradona en Gimnasia: ¿Qué figuras tiene el nuevo club del Diego?

Gimnasia no cuenta con un plantel importante, pero sí con jugadores con amplia experiencia como Marco Torsieglieri (exBoca), Lucas Licht, Víctor Hugo Ayala (seleccionado y exLanús), Franco Mussis (exSan Lorenzo) y promesas como el venezolano Sub-20 Jesús Vargas.