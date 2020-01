Sporting Cristal tiene en la mira a Washington Corozo y como plan B a Kevin Quevedo

Fichajes 2020 | Espacio para dos refuerzos existe y solo restan detalles para hacer realidad el pedido de Manuel Barreto. La dirigencia de Sporting Cristal tendrá un día clave para cerrar los dos fichajes que puedan potenciar el equipo versión 2020.



El ecuatoriano, Washington Corozo tiene la primera opción para estampar su firma. El jugador de Independiente del Valle ya aceptó la propuesta y solo resta que ambos clubes se pongan de acuerdo en algunos detalles económicos para concretar su contratación.

Kevin Quevedo podría entrar a la órbita si la llegada de Corozo se ve entrampada en la últimas horas. “Si no avanza lo de Washington Corozo y averiguamos que Quevedo está con disposición de escuchar ofertas haremos un intento”, dijo el gerente García Miró.



Por último, Beto Da Silva fue acercado a la Florida tras ser comunicado que no seguirá en el Deportivo La Coruña. Según informó AS, el delantero peruano estaría en la ‘rampa de salida’, por decisión del técnico Fernando Vásquez, quien manifestó que “ya llevo a varios delanteros” en su plantel.

Además, la plaza de extranjero que ocupa el peruano interferiría con el fichaje del volante portorriqueño, Celso Borges, por lo que le habrían comunicado al representante de Da Silva que busque nuevos horizontes.

EL DATO

Sporting Cristal tiene confirmados amistosos ante Independiente del Valle el 19 y Carlos A. Manucci el 23 de enero.