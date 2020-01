Cienciano: jugadores fueron sorprendidos por un helicóptero en pleno entrenamiento

Luego de volver a primera división del fútbol peruano, Cienciano no se 'duerme' y ya se prepara para el inicio de la Liga 1 2020, tanto el primer equipo como la reserva. Esta última categoría pasó por un susto, en el entrenamiento, que jamás olvidarán.

Un helicóptero aterrizó en el campo alrededor del mediodía, generando la sorpresa de muchos jugadores, quienes se encontraban en la prácticas en el Estadio de Nogalpampa (Urubamba). Los jóvenes tuvieron que cubrirse en las graderías de la sede.

Del transporte salieron dos oficiales del ejército, uno de ellos que se identificó como el capitán Juárez, y quien informó que integraban parte de la comitiva de seguridad del presidente Martín Vizcarra. El líder de la nación llegará el día de mañana para inaugurar un puente.

No obstante, la explicación no bastó para eliminar el fastidio del técnico, Marcelo Grioni, quien presenció todo el hecho y consideró que debieron ser avisados de este evento. “No sabíamos nada, estaban los chicos jugando y no entendíamos nada. Por suerte, no pasó nada”, señaló el DT argentino.

Después de este suceso, el plantel "imperial" realizó otro turno en la tarde sin pasar por contratiempo alguno. Cienciano suda la gota gorda en la pretemporada para romperla en la Liga 1, tanto en el torneo absoluto como en el de reservas.

El conjunto cusqueño retornó a la máxima división del balompié peruano después de cinco años. El cuadro de Grioni aseguró su esperado ascenso tras superar por 4-2 al Santos, convirtiéndose en el campeón de la Liga 2 con 44 puntos.