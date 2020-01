Copa Libertadores: Gregorio Pérez y la única duda que tiene para duelo con Carabobo: ¿Hohberg o Urruti?

Gregorio Pérez no teme divulgar sus equipos en las previas de los partidos. Su experiencia le permite no preocuparse ni esconder sus principales cartas y por esta razón el once que saldrá a “tumbar” a Carabobo está casi listo. Pongan atención.

Solo existe una duda para el duelo copero de mañana y tiene que ver con Alejandro Hohberg y Luis Urruti. Si hasta el sábado el uruguayo había tomado la delantera para arrancar, ayer fue todo lo contrario.

“Ale” trabajó con total normalidad en el gimnasio e incluso un día anterior hizo fútbol. Si bien aún presenta mínimas molestias musculares, Pérez prefiere esperarlo hasta el final y de acuerdo a ello quedará definido el once que buscará la clasificación a la segunda fase de la Copa Libertadores 2020.

Después el resto será el mismo que empató 1-1 en Puerto Ordaz, con el “charrúa” Jonathan Dos Santos de “9”, el panameño Alberto Quintero de extremo derecho y el colombiano Donald Millán de enganche.

Ante la lesión de Rafael Guarderas (contractura), Jesús Barco ocupará su lugar y será el acompañante de Armando Alfageme en el mediocampo de Universitario.

Iván Santillán superó su lesión muscular y también estará desde el arranque en la defensa junto a Aldo Corzo, al uruguayo Federico Alonso y Nelinho Quina. En el arco es inamovible José Carvallo, el capitán de los “merengues”.

Universitario vs Carabobo | Copa Libertadores | Lista de concentrados

Universitario hizo oficial lista de concentrados para duelo por Copa Libertadores este 28 de enero ante Carabobo en el estadio Monumental: Carvallo, Corzo, Dos Santos, Urruti, Quina, Valverde, Barreto, De La Cruz, Hohberg, Alonso, Quintero, Millán, Santillán, Alfageme, Zevallos, Barco, Velarde y Succar.