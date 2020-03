Alianza Lima y la estrategia para ganar luego de 8 años en Copa Libertadores

No existe resultado adverso de Copa Libertadores que dure 100 años ni equipo que lo resista parece ser una frase de Alianza Lima que buscará acabar con los 8 años de no sumar un triunfo internacional colocando el mejor equipo para vencer otra vez a Nacional en Lima.



Alianza Lima terminará de afinar hoy su mejor estrategia con la buena noticia que podrán volver a utilizar en el equipo a Alexi Gómez (no jugó an Municipal por suspensión) y Oslimg Mora (superó esguince al tobillo) ofreciendo un panorama más alentador para el comando técnico.

El esquema táctico de 4-4-2 que funcionó en el último encuentro en Matute será puesto nuevamente en práctica con Alberto Rodríguez comandando la zaga central al no tener ningún inconveniente de lesiones.

Joazinho Arroé y Adrián Balboa comandarán el ataque dejando a la expectativa a Beto Da Silva que de todas formas gozará de minutos ante Nacional con el objetivo de no dejar escapar los tres puntos que llene de confianza al plantel.

EL DATO

Alianza Lima entrenará esta mañana en el complejo de Esther Grande de Bentín a las 8:30 am.