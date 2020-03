Leao Butrón: "Hay un mejor ambiente esta semana pensando en la Copa Libertadores y en el clásico "

En la semana del debut en la Copa Libertadores 2020 y luego en el clásico ante Universitario, el arquero de Alianza Lima, Leao Butrón, no pudo ocultar su satisfacción por haber iniciado una gran semana, luego del triunfo ante Municipal en la última fecha del Apertura.

"Siempre una victoria cae bien, el rival jugó bien, creo que hizo su mejor partido en el campeonato y sabiendo la semana que tuvimos lo aprovechó. En muchos pasajes nos superaron y eso le da más mérito a haber podido sacar el resultado", señaló Leao Butrón en conferencia.

"Hay un mejor ambiente esta semana, han sido semanas complicadas, siempre es importante ganar porque da mayor tranquilidad pensando en lo que viene", agregó el titular de Alianza Lima.

Acto seguido, Leao Butrón se refirió a lo que será el inicio de la Copa Libertadores 2020 este jueves ante Nacional, en Matute.

"Siempre he tenido una posición ante esa interrogante porque más allá que los últimos dos grupos han sido muy complicados, cualquier grupo que le toque a cualquier equipo peruano es muy duro. Muchos pensarán que porque no están Boca o River es menos complicado pero yo creo que es igual. Tenemos a Nacional y Racing, equipos importantes de Sudamérica, es verdad que no nos ha ido bien y, no es un consuelo, pero no nos ha ido bien a ningún equipo peruano", manifestó el guardameta de Alianza Lima.

Finalmente Leao Butrón habló de la idea de juego de Alianza Lima. "Se viene comentando ya hace algunos años, incluso cuando campeonamos. Lo que he visto en estos últimos partidos es que hemos tenido pasajes muy importantes. Contra Alianza Universidad si no fuera por el error arbitral hubiéramos estado hablando que ganamos 2-1, con Mannucci el partido fue parejo, con Grau hicimos un primer tiempo muy bueno y en el segundo nos caímos, con Ayacucho el partido pintaba para 0-0. Creemos que hemos tenido pasajes importantes y lo que tenemos que hacer es alargarlos", sentenció.