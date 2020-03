Aldo Corzo y la importante suma de goles de cabeza que lleva en Universitario

A pesar de no tener una estatura que marque miedo y solo medir 1.72, Aldo Corzo tiene como especialidad el juego aéreo y ante Alianza Lima no solo cumplió el sueño de marcar en un clásico, sino de sumar su noveno gol de cabeza desde que llegó a Universitario.



El lateral de Universitario relató la razón de su eufórica celebración y afirmó que su intención era subirse a la reja de la tribuna para gritarlo con toda la hinchada. “En el momento del gol corrí para subirme al alambrado, pero me frené porque pensé en todo el tiempo que iba a tener que jugar condicionado por una tarjeta amarilla”, expresó el defensa.

Por otro lado, Aldo Corzo dejó en claro que parte de sus sueños en el fútbol era anotar jugando ante el clásico rival y lo pudo cumplir. “Estoy súper feliz, siempre soñé hacer un gol en el clásico. Vamos por buen camino y esperamos seguir así. Sabemos que iba a ser un partido intenso a pesar que Alianza Lima no venía muy bien”, puntualizó.

Corzo reveló que tuvo unas dolencias, pero se recuperó de la mejor manera para encarar el duelo contra los blanquiazules. “Estuve haciendo una terapia especial y ya me recuperé al cien por ciento”, explicó.

Universitario está en el segundo lugar la Liga 1 con 13 unidades, por el Aldo Corzo confía en lograr volver a posicionarse en lo más alto.

EL DATO

Aldo Corzo jugó en Alianza Lima, Municipal y San Martín antes de llegar a Universitario.