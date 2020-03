El plan de Roberto Mosquera con Washington Corozo y Jhon Marchán

La contratación del venezolano Jhon Marchán ha despertado una serie de incógnitas en la evaluación de los refuerzos extranjeros de este 2020 en Sporting Cristal.

¿Realmente cuál es el criterio que se ejecuta? ¿A qué apuesta Sporting Cristal? Son algunas interrogantes que Roberto Mosquera las tendrá que resolver pero no a través en una conferencia, sino con hechos, en la cancha y con el nivel que sostendrá su equipo en el reinicio del Torneo Apertura.



Si tomamos en cuenta el primer fichaje foránea, al ecuatoriano Washington Corozo, su arranque del año no ha sido bueno. El futbolista de 21 años solo disputó cuatro partidos (3 en el Apertura y 1 en Copa Libertadores), de los cuales tres los perdió y su rendimiento por ahora no responde a su contratación.

Con el "veneco" hay dudas pese a que integró la selección sub 23 de su país que participó en el Preolímpico Colonbia 2020. La tarea de Roberto Mosquera será insertarlo en un esquema que pretende utilizarlo en toda la temporada con dos extremos habilidosos y rápidos, Marchán -también de 21 años- en uno de ellas, el otro Corozo.



"Vengo a un club serio y grande del Perú. Espero adaptarme rápido y sumar al equipo. Estoy adaptado para jugar bajo presión", precisó el nuevo refuerzo celeste.

EL DATO:

Sporting Cristal tiene 19 estrellas en su historia deportiva.