Efecto Coronavirus en la Liga 1 2020: torneo se reiniciará cuando aparezca la vacuna contra el Covid-19

La Liga 1 2020 no ha sido ajena a la paralización del fútbol a causa del Coronavirus. El Apertura tuvo que suspenderse en la previa de la jornada 6 y aún no se define la fecha del reinicio del torneo.

Al respecto el doctor Elmer Huerta -experto en salud pública- señaló que el fútbol peruano tendrá que jugarse sin público hasta que no salga una vacuna contra el Covid-19.

"No saben cómo extraño el fútbol. He visto muchos partidos repetidos, que ya no sé qué ver. En Perú soy de Alianza Lima, que está tatuado en mi corazón. En Estados Unidos soy del DC United, donde juega 'Oreja' Flores y nos dejó la miel en los labios de verlo jugar", aseguró a "Rpp".

"En Argentina soy de River; en Alemania, de Bayern Múnich. Y en Inglaterra soy de Liverpool y es una pena que cuando iba a ganar su primer título de Premier League se suspende el campeonato por la pandemia", dijo el médico Huerta.

Asimismo, el galeno confirmó que la vacuna contra el Coronavirus saldrá recién en el 2021. "Los goles habrá que celebrarlos en la sala de las casas. Se va jugar sin público hasta que no salga una vacuna contra el coronavirus, que será el próximo año", sentenció.