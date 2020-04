Freddy Ames buscará respuestas si la FPF recibió 1 o 2 millones de Conmebol

Un cuestionamiento que muchos se hacen, pero que solo está en manos de la Federación Peruana de Fútbol resolver. Esta mañana sus pares de Colombia señaló que la Conmebol les hizo llegar 2 millones de dólares para ayudar a los clubes quienes no tienen ingresos por el Coronavirus, sin embargo ayer la FPF anunció que solo recibieron 1 millón ¿Qué sucedió?.

El presidente de Deportivo Coopsol, Freddy Ames mencionó que todos los clubes creían que solo era que el monto era igualitario para cada federación, pero no se explica la razón por la cual Colombia recibió el doble.

"La información que nosotros tenemos, y creemos es fidedigna, es que ese recurso de la Conmebol era un millón de dólares, de acuerdo a un comunicado emitido por la Federación. Pero también he leído el comunicado de la Dimayor, donde señalan que han recibido dos millones de dólares entonces nos preguntamos cuál es la diferencia, o entonces qué pasó con el otro millón de dólares. ¿La Conmebol está haciendo exclusiones maliciosas o acá ha llegado el millón adicional y la Federación ha tomado un millón? No puedo asegurar ni aseverar nada pero realmente nos preocupa", dijo en el programa 'Negrini lo Sabe' de Radio Ovación.

Asimismo señaló que sería bueno puedan indicar que sucederá con el dinero del consorcio televisivo si no se lleva a cabo la Liga 2. "La información que tenemos es que ha recibido 540 mil dólares y eso es exclusivamente para la organización del campeonato de la Liga 2, para el traslado de los equipos, de la estadía y gastos adicionales. Pero en estos momentos el campeonato no existe, ya pasó varios meses y entonces deberían hacer una proyección y ver las condiciones de la televisión si es que no hay campeonato. Si son permisibles debería pasar a los clubes directamente, pero dejemos eso todavía en espera porque está de por medio el inicio del campeonato. Se supone que ese dinero debe estar guardado ahí".

Por último señaló que le hará todas esas preguntas a Agustín Lozano para resolver las dudas que todos los clubes tienen."Con nosotros tiene comunicación interna y vamos a hablar de ese tema del millón de diferencia con Colombia".

EL DATO

La FPF anunció que asumirá el pago total de los arbitrajes por partido cuando se reinicie el campeonato.