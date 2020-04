'Loverita' Ramírez: "Perseguí a Roberto Martínez para pegarle, pero se escondió"

El ex delantero de Alianza Lima, Jorge Ramírez, reveló una anécdota que vivió a mediados de los noventa junto al otrora jugador de Universitario, Roberto Martínez, tras disputarse una edición del clásico del fútbol peruano.

Según el relato de 'Loverita', el ex capitán crema insultó a su mamá luego de haber perdido el referido cotejo en 1995. Indicó que prestaba declaraciones, pero tras conocer el hecho fue a buscar a Martínez quien se escudó en Luis Guadalupe.

“Fue en 1995, esa vez que la ‘U’ nos ganó uno a cero. Acabado el partido, mientras me entrevistaban, veo que mi mamá en la tribuna estaba ofuscada. Me acerco corriendo y me dice que Roberto (Martínez) la había insultado", refirió para Toque y Gol.

"En eso me fui corriendo al bus de Universitario y subí a ‘ajustarlo’. Martínez me vio y se escondió detrás de sus compañeros. El ‘Cuto’ Guadalupe me agarró porque sino me le iba encima con todo, nunca me olvidaré esa anécdota”, agregó Ramírez.

Jorge 'Loverita' Ramírez sobre Jean Deza: "Ojalá le den otra oportunidad"

El ex delantero fue consultado acerca de Jean Deza, quien fue separado del plantel de Alianza Lima por haber protagonizado hechos extrafutbolísticos.

"Es un chico que comete errores porque no tiene un buen entorno. Yo me quedo con lo que hizo en la cancha cuando le tocó alternar. Fue el mejor, y eso nadie lo puede negar. Ojalá le den otra oportunidad", exclamó.

Finalmente, 'Loverita' indicó que el cuadro intimo busca recuperar su esencia. “Alianza antes ganaba jugando al fútbol, con picardía y alegraba a sus hinchas. Hoy se está tratando de recuperar esa esencia propio del futbolista aliancista, ganar al pelotazo no me gustaba”, concluyó.