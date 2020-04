Pablo Bengochea: "Todos veían lo que estaba pasando"

El ex entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, reveló que su renuncia al club íntimo se debió a que se perdió la misión principal: pensar y hablar en fútbol. Los hechos extrafutbolísticos agobiaron al plantel y lamentó no haber podido enderezar el camino.

"Habían muchas cosas que nos sacaban del foco, el foco principal para un equipo de fútbol, es el fútbol, y nosotros viviamos mucho tiempo pensando en cosas que no eran lo más importante y eso, no hay ninguna duda, que nos desvió del camino", mencionó a UCI Deportes.

Como se recuerda, Jean Deza y Carlos Ascues fueron protagonistas de hechos ajenos al 'Deporte Rey'. El 'ratón' y el 'patrón' fueron 'ampayados' en varias ocasiones en discotecas por un conocido programa de espectáculos.

Bengoechea confesó que habría cambiado ciertas cosas en la interna de Alianza. "¿Si hubiera hecho algo diferente? Sí, con el diario del lunes no hay ninguna duda que buscaría insistir en el concepto. No hay dudas que faltó que todos nos convencieramos de lo importante que era esta temporada. Por ahora no da para analizar toda la campaña, pero si el inicio que no fue bueno y por eso tomé la decisión de dar un paso al costado", exclamó.

Pablo Bengoechea renunció pensando en Alianza Lima

El DT uruguayo acotó que "era lo que mejor le iba a servir a Alianza (en referencia a su renuncia). Se precisaba otra voz de mando, como se dice siempre: escoba nueva al inicio barre bien", conjeturó.

Finalmente indicó que entiende que algunos futbolistas se refieran a él. "El futbolista cuando habla, y es totalmente entendible porque uno también lo hizo en esa etapa, es para defenderse entre sí. Es totalmente lógico y tiene que ser así, y es muy difícil también asumir públicamente un error".

"En este caso de pensar, exclusivamente en fútbol, y como el técnico ya no va a estar al frente del plantel, normalmente aparecen algún tipo de declaraciones. Nada que decir, lo entiendo totalmente. Es mucho más fácil manifestarse de esa forma. En la relación entre el comando técnico y plantel, siempre estuvieron las cosas claras. Todos veían lo que estaba pasando eso no hay ningún tipo de duda", declaró.

"No me sorprende (que haya personas que sigan hablando de él a pesar de haber salido hace más de un mes de Alianza). En fútbol, por la pandemia, no hay muchos temas y por eso existe la necesidad de hablar. Yo vuelvo atrás y sigo muy agradecido con todas las personas que conocí en Alianza como lo dije en la despedida", concluyó.