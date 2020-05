Luis Ramírez: "Pablo Bengoechea quiso que renueve con Alianza, me fui con pena" [VIDEO]

Luis Ramírez fue uno de los principales soportes de Pablo Bengoechea en Alianza Lima. El entrenador uruguayo conocía las capacidades de 'Cachito' y le entregó la voz de mando del equipo en el terreno de juego.

Esta confianza, que data desde la selección peruana en la era Sergio Markarián, permitió que el 'Profesor' pueda dar el grito de campeón nacional en su primera temporada al mando de los 'blanquiazules', así lo explicó el mediocampista de Sport Boys.

"Bien, bastante buena (por su relación con Pablo Bengoechea). Yo lo conozco desde hace muchos años, cuando fue asistente técnico de Sergio Markarián en la selección peruana. Luego le tocó ser técnico de la selección y coincidimos nuevamente en Alianza", declaró a Gol Perú.

"Las mejores cosas la hemos pasado allí. Nos tocó salir campeones juntos y agradecido por el trato que tuvo conmigo, por las oportunidades que me dio. Esperando que ahora pronto pueda tener un nuevo trabajo y un nuevo reto", agregó.

Para el futbolista de 35 años, sería bueno que Pablo Bengoechea pueda retornar al Perú a dirigir: considera que su experiencia le aportaría al fútbol local. "Sería bueno que vuelva al Perú, pero la verdad no sé en que equipo podría encajar. Es cuestión de tiempo. Imagino que querrá descansar un poco", detalló.

Reveló que Bengoechea pidió su continuidad. "Hablamos antes de no renovar con Alianza. Él tenía toda la intención de que yo siga, pero después de tomar la decisión no volvimos a tener comunicación. Yo ya tenía una propuesta por definir. Por cuestiones de tiempo no volvimos a hablar", acotó

"Me fui con pena de Alianza. Porque considero que si me tocaba irme debió de ser de otra manera, pero esto es fútbol. En otro momento lo dije, esto es fútbol y uno a veces no espera que esto pueda trascender como uno quiera. Ya pasó, disfruto lo que me tocó vivir y ahora tengo otro presente", enfatizó.

Finalmente, mencionó que el campeonato con Alianza Lima en 2017 fue la cereza del pastel en su carrera. "El mejor recuerdo que tuve con Alianza fue salir campeón nacional. Lo dije cuando firmé por el club, que llegaba porque es un club grande y de mucha tradición y porque me faltaba salir campeón. En el 2016 no se dio, pero si en el 2017. Fue la cereza del pastel de mi carrera", concluyó.