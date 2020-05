FPF: "No me perderé esa magistral exposición de Agustín Lozano sobre la reventa de entradas"

El Presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, ofrecerá dos charlas para evitar la reventa de entradas en nuestro país a través de la plataforma zoom.

A este conversatorio estarán invitados distintas personajes del fútbol peruano y uno de ellos será Martín Ojeda, ex delegado del Deportivo Municipal que fue sancionado de ejercer cualquier actividad relacionada al fútbol por la Comisión Disciplinaria de la FPF.

"No me gustaría perderme esa magistral exposición para que se señale no solo a los funcionarios. Estos hechos, independientemente de todo lo que viene pasando en el país, no pueden volver a repetirse y más aún si las personas que van a dar esta magistral ponencia indirectamente, no estoy acusando a nadie, han tenido participación y acá se tendrá que aclarar", señaló Ojeda 'Hora Punta' de Ovación.

Agregó: "Espero que no sea en Zoom, que sea en otra plataforma para que los miles de peruanos que están interesados lo escuchen y para que los que han investigado tengan derecho a réplica", concluyó el ex dirigente del fútbol peruano.

Primera charla: este jueves 28 de mayo a las 10 de la mañana ("Concientización, Perjuicios y Consecuencias Disciplinarias" en la reventa de entradas)

Segunda charla: el 12 de junio a las 5 de la tarde ('Unificación de criterios en el marco de una campaña de concientización sobre la reventa de entradas. Perjuicios y Consecuencias Disciplinarias').