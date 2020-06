Ignacio Huguenet, el joven delantero de Newell's que llegó a Perú a brillar en Sport Boys [ENTREVISTA]

El argentino Ignacio Huguenet le llenó los ojos a Marcelo Vivas en la pretemporada que Sport Boys realizó este año en la ciudad de Rosario. En las primeras fechas le costó adaptarse al ritmo de la Liga 1 2020, sin embargo en la quinta fecha del Apertura, ante Universitario, demostró su calidad convirtiendo un doblete.

A continuación LÍBERO presenta una entrevista con Ignacio Huguenet de 22 años, que antes de fichar por Sport Boys jugó un año en Defensa y Justicia y sus inicios los hizo en Newell's Old Boys.

¿Por qué venir Sport Boys y no quedarte en Newell's a seguir tu carrera?

Estaba buscando nuevos aires y sumar minutos, que aparezca la posibilidad de ir a un club con la historia y la pasión del Boys fue algo muy interesante y no dudé en tomar la decisión de venir.

¿Pasas apuros para sobrevivir en tiempos de cuarentena?

Se hace difícil no solo con no poder entrenar y hacer lo que uno ama, también en no poder salir de casa más que ir al supermercado. Por suerte unos días antes de que inicie la cuarentena mi novia pudo llegar a acompañarme y eso ha hecho sobrellevar la situación mucho mejor de lo que podría haber sido.

¿Y la economía alcanza? En Boys tienen algunos problemas en los salarios...

Se pudo preveer que podía darse esa situación, así que se tomaron las precauciones necesarias para subsistir ante una demora de los pagos. Fue difícil, pero por suerte pudimos recibir el sueldo de marzo.

¿Trabajaste en otra cosa que no sea el fútbol?

Gracias a Dios no tuve esa necesidad. Fui viendo que existía la posibilidad de progresar en mi carrera y me dediqué y enfoqué de lleno a lo que soñaba. Quería ser futbolista profesional.

¿Aquí en el Callao qué te impactó más?

La Noche Rosada. En Newell's se acostumbra a realizar un evento parecido la semana previa al clásico de la ciudad, y no pensé que podía encontrar y vivir algún evento similar a ese.

¿Por qué demoraste en meterte el bolsillo a los hinchas? Recién en la fecha 5 le metiste dos goles a la 'U'.

Antes no tuve la posibilidad de mostrarme y jugar muchos minutos. No es fácil ingresar desde el banco y mucho menos cuando no es un fútbol al que estés acostumbrado. Creo que de a poco me fui adaptando y con el Grau lleno, el arrancar desde el principio me sirvió mucho.

El hincha del Boys es muy exigente, ¿algo que decirle?

Que nos sigan acompañando y alentando como lo hicieron hasta ahora. Este grupo siempre va a hacer lo posible por representarlos tanto adentro como fuera de la cancha.

¿Qué otra profesión te gustaría seguir?

Me encanta lo que es la kinesiologia y quiropraxia. Tengo algunos cursos y estudios hechos pero no pude seguir por el fútbol. Luego los retomaré.

¿De 9 o te acomodas más de mediapunta?

Me siento cómodo siendo centrodelantero o jugando con dos puntas. He tenido técnicos que jugaban con ambas variantes y me es familiar.