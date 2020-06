Alianza Lima clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores en FIFA 20

La pandemia del coronavirus obligó a los equipos de fútbol a buscar diversas estrategias para compartir con sus fanáticos. La Conmebol organizó una Copa Libertadores en FIFA 20 y Alianza Lima logró clasificar a los octavos de final. El ente sudamericano compartió en sus redes sociales el logro del cuadro blanquiazul.

Alianza Lima y Racing realizaron una buena campaña en la fase de grupos y consiguieron los puntos necesarios para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores FIFA 2020.

¡Directo a octavos de final! Racing y Alianza Lima siguen su camino en la Libertadores en casa de simulaciones”, indicó la Conmebol en sus redes sociales. Los fanáticos del cuadro blanquiazul compartieron la publicación del ente sudamericano.

Hasta el momento no se conoce al equipo que enfrentará a Alianza Lima en octavos de final. River Plate, Sao Paulo, DIM, Boca Juniors, Peñarol, Colo Colo, Internacional, Racing y Gremio son los cuadros que clasificaron a la siguiente etapa del torneo.

Estos son los encuentros que faltan por disputar de la fase de grupos: Palmeiras vs. Tigre, Bolívar vs. Guaraní, Santos vs. Defensa y Justicia, Olimpia vs. Delfín, Flamengo vs. Junior e Independiente del Valle vs. Barcelona. Los blanquiazules deberán esperar para conocer a su próximo rival.

Los partidos son transmitidos por Facebook watch en la cuenta oficial de la Copa Libertadores. La Conmebol indicó que decidió realizar este torneo en FIFA 22 para revivir la pasión y emoción que despierta cada encuentro de fútbol.