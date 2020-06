Aldo Corzo y su mensaje a Universitario: "Para quedar en la historia del club es salir campeón"

Universitario armó un equipo para competir por el título de la Liga 1 Movistar. Aldo Corzo, referente del cuadro crema, habló sobre su presente futbolístico y señaló que la única forma de ingresar a la historia del cuadro estudiantil es conquistando la estrella 27.

El lateral de la Selección Peruana también se refirió a los entrenamientos que realizaron desde sus hogares, bajo la supervisión del comando técnico de Universitario, y el compromiso de sus compañeros con el cuadro estudiantil.

"La única forma de quedar en la historia de Universitario, que es el más grande del país, es saliendo campeón. Si quedas segundo la gente no se acuerda de ti, así que ser campeón es el sueño que tengo", indicó Aldo Corzo a Gol Perú.

La directiva estudiantil viene realizando los trámites respectivos para que Gregorio Pérez y los jugadores que se encuentren en el exterior puedan regresar al Perú antes del reinicio de los entrenamientos. Corzo confía que llegarán de la mejor manera a los duelos de la Liga 1.

"Hemos llegado a un buen acuerdo con la dirigencia que nos beneficie a ambos. El club hará todo lo posible para que Gregorio Pérez y los jugadores que están fuera vuelvan pronto”, expresó el jugador.

"Tengo contrato con la ‘U’ hasta el próximo año. Me gustaría salir al extranjero en algún momento de mi carrera, pero si me quedo en el Perú me gustaría hacerlo por siempre en Universitario", agregó.