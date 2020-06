Mario Salas: "Ascues encaja perfectamente en nuestra idea de juego"

Si bien Carlos Ascues ha sido objeto de polémica en la presente temporada, primero por temas extradeportivos y recientemente por la suspensión que recibió por parte de la directiva de Alianza Lima. Mario Salas confía en el aporte que pueda dar al equipo blanquiazul.

El "comandante" sabe que necesita todas las armas posibles para conseguir el título de la Liga 1 y también luchar la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Es por eso que el chileno se imagina al "Patrón" encajando en su sistema.

"Ascues encaja perfectamente en nuestra idea de juego. Lo vemos como un volante interno con llegada al arco rival. Hay algunos jugadores de Alianza Lima que sí pueden tener las características de los futbolistas que teníamos en Sporting Cristal", declaró Salas para "Radio Ovación".

Un plantel disciplinado

Así mismo, el ex técnico de Colo Colo tiene la esperanza de que el plantel no se vea envuelto en escándalos fuera del fútbol. "Esperamos que no vuelvan a ocurrir. Yo siento que las actitudes que se tienen dentro como fuera de la cancha, van con el nivel de compromiso de los jugadores hacia la institución".

Por otra parte, Mario Salas se refirió al sistema táctico que piensa utilizar en Alianza Lima, así como la posición en la que tiene pensado ubicar a Kluiverth Aguilar, jugador que se puede desempeñar tanto como extremo y lateral.

"Para la idea de juego me gusta la línea de 4, pero no descarto una línea de 3 porque es bueno manejar algunas variantes. A Kluiverth Aguilar lo vemos más como lateral, que como extremo", indicó el entrenador blanquiazul.

Cabe recordar que Mario Salas cuenta con experiencia en el fútbol peruano tras dirigir a Sporting Cristal en el 2018, año en que los "rimenses" se coronaron de forma categórica como campeones del Descentralizado.