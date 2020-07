'Chiquito' Flores dejó entrever que Claudio Pizarro influyó en su salida de la Selección Peruana

A propósito del retiro de Claudio Pizarro, los mensajes no llegan de suceder entorno a la leyenda del fútbol peruano. Juan "Chiquito" Flores, el recordado arquero de Universitario, no habló, pero las redes sí trajeron a colación una anécdota que reveló poco después de retirarse y con 'El Bombardero de los Andes' como protagonista.

Para aquel entonces (2017), Claudio Pizarro jugaba en el Colonia de Alemania y no era convocado por Ricardo Gareca en la Selección Peruana.

El "Bombardero de los Andes" ya tenía en su haber su quinta eliminatoria mundialista mientras que Juan Flores apenas fue parte del proceso hacia Alemania 2006.

Ante ello, el popular "Chiquito" contó una llamativa anécdota con el delantero que acaba de retirarse en el Werder Bremen.

“En un entrenamiento, lo guapeé a Claudio Pizarro: ‘Oe car..., ¿no puedes marcar?’ y me respondió: ‘Qué c... me gritas’. Nunca más me convocaron”, dijo en aquel entonces el portero para el diario Trome.

Juan Flores con la Selección Peruana

Flores también contó un episodio con Manuel Burga, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). “Me citó a la Videna y estábamos los dos solitos en su oficina. De pronto, muy sonriente, me coqueteó: ‘Soy tu hincha, ¿por qué hablas así?’. Lo vi medio raro y me asusté”.

Juan Flores participó de dos torneos con la Selección Peruana. La Copa América de 1997 (no tuvo minutos) y las Eliminatorias al Mundial de Alemana. Debutó en 1999 en un amistoso ante Ecuador.

El exportero se retiró en Unión Tarapoto el 2016. Dejó el equipo a mediados de año para participar de un programa de reality. Fue campeón con Universitario de Deportes (1999 y 2000).