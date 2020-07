Jhon Marchán: "Mi sueño es salir campeón con Sporting Cristal"

Jhon Marchán vive una ilusión en Sporting Cristal. Y no es para menos: el futbolista venezolano juega por primera vez en un club protagonista tras militar toda su carrera en el Portugesa de su país, un club humilde y acostumbrado a luchar por la permanencia en Primera División.

En ese sentido, el volante de 21 años expresó su deseo de lograr algo inédito en su carrera con la camiseta de Sporting Cristal: lograr un título nacional.

"Quedar campeón con Cristal. Sería algo lindo por la realidad de donde yo vengo. Portuguesa era un club que no estaba ahí arriba, eran más las peleas por no descender. Nunca he estado en un club que está allá arriba y que queda campeón, así que sería algo lindo quedar campeón y más en mi primer año", sostuvo Marchán en una entrevista con ESPN Perú.

A la espera del reinicio de la Liga 1, el volante venezolano explicó que prefiere jugar de 10, pero que tiene en claro que la última palabra la tendrá Roberto Mosquera. "Preferiría jugar detrás del 9, pero la verdad puedo jugar por fuera tanto por izquierda como por derecha. Como dijo el 'profe', él es el que lee los partidos y él es el que sabrá usarme en la mejor posición", detalló.

A propósito de su estadía en nuestro país, Jhon Marchán se declaró un admirador de varios seleccionados y dejó al aire su deseo de alguna vez compartir equipo con ellos. ¿Quiénes? Paolo Guerrero, Yoshimar Yotún, Miguel Trauco, André Carrillo.

Con contrato hasta 2022, el futuro no lo sabe nadie, pero si Jhon Marchán sigue en Sporting Cristal podría jugar con Yoshimar Yotún, un jugador que ya aseguró que piensa volver al club rimense cuando acabe su etapa en el extranjero.

El equipo de Roberto Mosquera debe revertir su mal arranque en el Torneo Apertura 2020 cuando se reinicie la Liga 1. Apenas sumó 5 puntos en seis fechas. Su rival en la reanudación será el Sport Boys del Callao.