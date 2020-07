Patricio Rubio recordó los 4 goles que le hizo a Cristal: "Fue una noche inolvidable" [VIDEO]

Patricio Rubio sigue dando buenas frases a los medios de comunicación antes de su llegada a la capital para jugar por Alianza Lima. El delantero chileno, recordó sus cuatro goles que le marcó a Sporting Cristal en la Copa Libertadores del 2019.

El nuevo delantero de Alianza Lima conversó con ESPN FC, y se refirió al gran partido que hizo con Universidad de Concepción ante (5-4) Sporting Cristal.

“Fui el primer chileno que hizo 4 goles en una Copa Libertadores, algo importantísimo para el club Universidad de Concepción también porque no es un club grande y ese era su primer triunfo en el campeonato internacional. Fue una noche inolvidable, fue una de las más importantes de mi vida y creo que la voy a recordar siempre”, recordó el delantero.

Patricio Rubio, también se refirió al club de Alianza Lima. “He escuchado bastante de la historia de Alianza Lima, de la gente y lo linda que es. Pero no hay que dejar de mantener las expectativas altas, porque vengo a pelear por el club. Ojalá se pueda lograr cosas importantes. Quiero disfrutar del país, hacer muchos goles y ganarme un lugar en el equipo”, recalcó Rubio para el Instagram de Alianza Lima.

Luego, remarcó que Mario Salas tuvo que ver mucho para fichar por Alianza Lima. “El que estuviera el profesor Mario Salas, que sea un equipo grande, el cariño de su hinchada, que me estuvo escribiendo desde antes de anunciarse la noticia y me hicieron sentir muy querido, ayudó a que me decidiera por Alianza”, detalló.

¿Cuántos goles hizo Patricio Rubio en Universidad de Concepción?

Patricio Rubio jugó 21 partidos con Universidad de Concepción y anotó cinco goles. En Copa Libertadores, hizo la misma cantidad de tantos.

Alianza Lima de Mario Salas ya conoce el fixture de la Copa Libertadores

Vuelve la Copa Libertadores 2020 con la tercera fecha. Hace unos instantes, la Conmebol anunció el nuevo calendario para este torneo, el cual iniciará en septiembre. En esta nota te jugamos el fixture que deberá afrontar Alianza Lima bajo la dirección técnica de Mario Salas.

En la tercera fecha, el equipo de Mario Salas empezará su camino de visita contra Estudiantes de Mérida. Este partido está programado para el próximo jueves 17 de septiembre en Venezuela.

Tras el partido en Venezuela, Alianza Lima afrontará dos encuentros de local en Matute - ante Racing Club y Estudiantes de Mérida, para luego cerrar la fase de grupos de la Copa Libertadores de visita contra Nacional de Uruguay en Montevideo el próximo 21 de octubre.

Cabe resaltar que durante las dos primers jornadas disputadas de la Copa Libertadores, Alianza Lima perdió dichos encuentos. El primero fue contra Nacional en Matute y posteriormente ante Racing en Argentina.

A la Copa Libertadores, Alianza Lima llegará con ritmo futbolístico, pues la Liga 1 se reiniciará la primera semana de agosto. Pero sobre todo, los íntimos tendrán un nuevo técnico: será Mario Salas quien los dirija. El técnico chileno ya viene trabajando en el complejo de EGB tras superar el coronavirus.

Alianza Lima fixture Copa Libertadores

16 septiembre

5:15 p.m. Estadio Metropolitano de Mérida

Estudiantes Mérida de Venezuela vs. Alianza Lima

23 de septiembre

7:30 p.m. Matute – La Victoria

Alianza Lima vs. Racing club

30 septiembre

7:30 p.m. Matute – La Victoria

Alianza Lima vs. Estudiantes de Mérida

21 octubre

9:15 p.m. Gran Parque Central - Montevideo

Nacional vs Alianza Lima