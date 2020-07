Fútbol peruano: Algunos partidos de Liga 1 se jugarían en la Videna

Liga 1 Movistar | La Videna de San Luis podría abrir sus puertas al fútbol profesional a partir de agosto. La FPF está evaluando la posibilidad de albergar algunos partidos en el complejo deportivo de la selección peruana a partir de agosto.

Como se sabe, la Federación se encargará de solventar el alquiler de los estadios de la capital y las canchas de la Videna pintan como una buena opción porque están en buenas condiciones y además porque reducirá los gastos operativos.

El Comité Organizador de la Liga 1 está en constantes conversaciones con las autoridades de la FPF y la selección peruana para llegar a un acuerdo. El comando técnico de Ricardo Gareca daría el visto bueno con la condición de dar un mantenimiento adecuado a los campos y entregarlos un mes antes de las Eliminatorias Qatar 2022, es decir, en septiembre.

A la fecha, los estadios confirmados para el reinicio de la Liga 1 Movistar son: Nacional, Matute, San Marcos, Miguel Grau, Villa El Salvador, Alberto Gallardo. El Monumental de Universitario será considerado cuando el club crema tenga nuevo administrador, por ahora no está en lista.

Estadio atlético Lima 2019 también es alternativa

Cabe señalar que en las últimas horas entró al bolo de opciones el estadio atlético de la Videna que fue construido para los Juegos Panamericanos Lima 2019. Su uso dependerá de la evaluación de las autoridades, del visto bueno del IPD y del tiempo que demande la refacción de sus instalaciones.

Los partidos del campeonato peruano se jugarán a partir del viernes 7 de agosto en la ciudad de Lima. Entre los partidos más atractivos están Cantolao vs Universitario, Alianza Lima vs Binacional y Sport Boys vs Sporting Cristal.