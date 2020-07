Ángel Comizzo: "Ha llegado el momento que las administraciones piensen en el equipo" [VIDEO]

El entrenador, de Universitario, Ángel Comizzo, alzó su voz de protestas por la división que existe entre las directivas del club y que impiden que el plantel pueda trabajar en las instalaciones de Campo Mar U y el estadio Monumental.

Ángel Comizzo pide hacer una tregua por el bien del plantel de jugadores que se alista para el reinicio de la Liga 1. "Tenemos que volver a Campo Mar, el equipo lo necesita. La gente también debe empujar para que el equipo vuelva al lugar donde tiene que volver. Nosotros teníamos una planificación. Cuando me contrata la 'U', mandamos todo el plan de trabajo, pensando que el equipo iba a estar en Campo Mar. Esa era la idea", manifestó para el canal de Youtube de Universitario.

Posteriormente, Comizzo comentó que "La idea inicial era que cuando arrancaban los entrenamientos, ningún jugador más salía ni entraba hasta el primer partido. Eran 30 días de pretemporada con doble y triple turno. Hay cosas que se tienen que dirimir en la justicia y ese es un problema de las administraciones. El equipo tiene que estar en su lugar. Los jugadores lo piden. Campo Mar es de la 'U', no es de personas. Ha llegado el momento de que las administraciones piensen en el equipo y en la camiseta y que permitan que podamos volver a casa", manifestó el entrenador argentino.

Respecto a la posibilidad de tener cinco cambios en el torneo, agregó. "De acuerdo a lo que ha ocurrido en esta paralización larga, creo que está bien porque van a haber semanas en las que se va a jugar domingo-miércoles-domingo y luego vendrán las Eliminatorias. Entonces, va a haber mucho desgaste de los jugadores y eso se va a sentir debido a la paralización que sufrieron durante 4 meses. Creo que está bien".

Sobre los refuerzos que tiene, dijo que "muy buenas contrataciones" y que Donald Millán "fue importante en todos los equipos donde jugó y tiene un talento muy particular".

Finalmente, lamentó que no pueda jugar en el Monumental para el reinicio de la Liga. "Primero no puedo creer que un estadio de tal magnitud no pueda albergar uno o dos partidos de fútbol. Sería un pecado que no esté. Creo que tendría que estar".