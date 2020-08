Juvenil de Universitario no puede emigrar hacia Lanús por problemas administrativos

El nombre de Alejandro Escudero tomó relevancia en abril del presente año debido a que fue considerado por Lanús, club de la Primera División de Argentina, para que integre su plantel luego de haber pasado por una pasantía exitosa en 2019. También jugó en Racing.

Lo curioso del hecho es que, según reveló el propio jugador de 16 años, decidió retornar a Universitario en la temporada pasada para terminar la Copa Federación. Sin embargo, a inicios de 2020 surgieron problemas: uno de los más graves era que el entrenador de su categoría no lo iba a tener en cuenta.

"El año pasado vine a Argentina a una pasantía en Racing y Lanús, me fue bien pero opté por regresar y terminar la Copa Federación con Universitario. A inicios de este año surgió un problema porque cambiaron a todos los propietarios de las divisiones menores de Universitario, hubo algunos inconvenientes con el técnico de mi categoría y opté por tomar otros rumbos porque el DT no me iba a tener en cuenta", exclamó Escudero a Radio Ovación.

Debido a este panorama, y teniendo prácticamente todo resuelto para quedarse en Lanús, Escudero reconoció que se vienen desarrollando las negociaciones para que su partida al club 'che', pero los líos dirigenciales en tienda crema trastocan sus planes.

"Estamos en negociaciones con el tema de mi pase para poder sacarlo. Queremos que el pase salga de manera gratuita, estamos viendo en ese tema, la semana que viene ya tiene que estar todo cerrado. Mi representante, que es mi papá, está viendo ese tema, yo estoy tranquilo y con confianza que se solucionará pronto", agregó.

Finalmente, indicó que Renato Tapia, reciente jugador del Celta de Vigo, es su ejemplo a seguir. "Mi referente nacional es Renato Tapia porque él comenzó su carrera en Europa y se mantiene ahí. Si bien es cierto es un jugador joven, tiene la mentalidad que va a seguir en Europa y eso me gusta".