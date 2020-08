Masakatsu Sawa revela que jugadores de Municipal no están al día en pagos

Masakatsu Sawa provocó el primer grito de gol de la pandemia en los fanáticos ediles.El experimentado delantero de 37 años anotó el agónico empate en el amistoso ante Alianza Lima en Matute y dio sus impresiones en esta nueva convivencia deportiva.

"Ha sido muy organizado en la previa y luego ya en el partido los que estábamos en la banca estuvimos en la tribuna, manteniendo la distancia. Ha sido una experiencia nueva y ya aprendimos más o menos para preparar el inicio del torneo.

Nos costó mucho agarrar el ritmo físico pero con muy buena disposición de cada uno. Pienso que llegamos bien para ser nuestro primer partido de 90 minutos. En el segundo tiempo Alianza pudo dominar pero el equipo siempre mantuvo sus líneas defensivas bien concentradas y finalmente pudimos meter un gol, por suerte pude meter ese gol en el último minuto", señaló a Radio Ovación.

Asimismo, Sawa indicó que la "Academia" llegará de la mejor manera al reinicio del Torneo Apertura. "Muni" enfrentará a San Martín este sábado en Matute (1:15 p.m.). "Hay que mejorar algunas cosas pero en el primer tiempo se vio un equipo muy compacto", agregó.

Sobre los problemas administrativos, el referente de Municipal marcó distancia de los escritorios pero hizo una revelación: No están al día en los pagos. "Nosotros ya no hablamos de ese tema, es algo fuera de lo deportivo y los jugadores no pueden solucionarlo.

Ojalá se solucione lo antes posible pero estamos enfocados en entrenar y en el reinicio del campeonato. Todavía no nos han pagado julio pero imagino que estarán tratando de solucionarlo lo antes posible", manifestó. Si la Comisión de Licencias detecta presuntas irregularidades en el pago de planillas, podrían sancionar a los ediles.