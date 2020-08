Salomón Libman sobre protocolos: "El que no cumple debe estar fuera del sistema"

Claro y directo para tener un buen torneo. Salomón Libman es uno de los futbolistas habituados a tener un buen comportamiento a lo largo de su carrera y no es ajeno a las situaciones que algunos de sus colegas se encuentran envueltos de cara reinicio de la Liga 1, por ello señaló que aquellos que incumplan deberían salir del sistema.

El golero de UTC aconsejó que en este tiempo de pandemia y contagios cada futbolista deberían guardar mesura haciendo solo cosas esenciales con el objetivo que el retorno del torneo seas efectivo.

“Suena repetitivo y cansa la verdad, pero hemos tenido varias charlas con Agremiados y de los mismos clubes, siempre están aconsejándonos. Son ya cinco o seis de estas. El que no cumple el protocolo, debe estar fuera del sistema porque puede contagiar y hacer que el fútbol no vuelva. Ahorita no es el momento de hacer algunas cosas. Ya habrá tiempo para hacer cosas. La sanción debe ser al jugador, están jugando con la salud del compañero”, declaró en Full Deporte.

Sobre el caso de Ray Sandoval fue claro en felicitar el accionar de Sporting Cristal tomando la decisión de separar al futbolista al ser un foco de transmisión en su club y podría alterar los protocolos.

“Es un ejemplo lo de Sporting Cristal con Sandoval. Con respecto a Binacional, no soy quien para juzgar, pero espero quede como experiencia. A todos se nos provoca ir por un ceviche, pero no es el momento. Somos los primeros que hemos querido que el fútbol vuelva. Nos pueden dar un montón de papeles o documentos, pero si no lo cumplimos, el sistema se cae”.

Por último contó detalles de UTC quien se encuentra en Lima para afrontar el torneo. "Hay tres compañeros positivos y ellos se quedaron en Cajamarca. Esta semana les van a hacer la molecular. En nuestro club los protocolos son correctos, lo que hemos fallado son los futbolistas. Vamos a llegar bien físicamente, pero no al 100% de ritmo por falta de amistosos”.