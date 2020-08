Universitario vs Cantolao [Gol Perú EN VIVO] Horarios y canales TV para ver reinicio de Liga 1

Gol Perú EN VIVO Universitario vs Cantolao ONLINE| Este viernes 7 de agosto se juega el partido por la Jornada 7 del Torneo Apertura 2020. El duelo está pactado para las 6:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Nacional y será transmitido EN DIRECTO por Perú Mágico. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Cinco meses después, la Liga 1 está de vuelta luego de una semana especialmente agitada. Con varios positivos en algunos clubes, se llegó a pensar en una posible suspensión del reinicio, pero finalmente todo irá como estuvo inicialmente planeado. Con Universitario enfrentando a Cantolao en el día de su 96" aniversario de vida institucional.

En el partido que marcará el inicio de la tercera etapa de Ángel Comizzo, la presencia de Armando Alfageme en el once supone una gran noticia para que Universitario tenga un arranque ganador en el reinicio de la Liga 1.

Y es que el entrenador argentino se ponía en un aprieto si Alfageme no se recuperaba de su lesión. Guarderas no podrá estar por sanción mientras Jesús Barco todavía no está apto para jugar por razones médicas.

Además de los antes citados, Jonathan dos Santos será la otra gran baja en Universitario por lesión. Alexander Succar tomará la posta del uruguayo y será secundado por Donald Millán, que le ganó la pulseada al uruguayo Luis Urruti para ser el enlace ante Cantolao.

En la vereda del frente, las incertidumbres no son pocas. Hernán Lisi, entrenador del club chalaco, reveló la encrucijada que vive en la previa del partido ante Universitario. "No puedo armar mi once hasta esperar resultados de pruebas de COVID-19", aseguró el argentino en Radio Ovación.

Las horas posteriores le dieron un duro revés a Lisi. Cuatro miembros de la delegación dieron positivo a las pruebas de COVID-19, dos de ellos jugadores y uno de ellos considerado en el once titular.

Sin amistosos de preparación, el DT de Cantolao aclaró que la mejor versión de su equipo recién se podrá ver en las fechas posteriores al duelo ante Universitario, un duelo al que llega muy justo y con serias dudas para el armado de su equipo.

Cabe destacar que Universitario se ubica en el cuarto lugar del Torneo Apertura 2020 con 12 puntos, a 4 del líder Alianza Universidad, y con Cantolao aspirando a dar el batacazo para alcanzar su puntaje en la tabla de posiciones.

Formaciones probables Universitario vs Cantolao

Universitario: Carvallo; Corzo, Alonso, Quina, Santillán; Alfageme, Barreto; Quintero, Millán, Hohberg; Succar.

Cantolao: Delgado, Arana, Ramírez, Salas, Núñez, Solís, Castillo, Tajima, Celi, Rengifo, Quintero.

Universitario vs Cantolao EN VIVO A qué hora juegan por Liga 1

Perú: 6:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 7:00 p. m.

Estados Unidos (Texas): 6:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Uruguay: 8:00 p.m.

Paraguay: 7:00 p. m.

Chile: 7:00 p. m.

Brasil: 8:00 p.m.

Bolivia: 7:00 p. m.

Venezuela: 7:00 p. m.

Qué canal transmite Universitario vs Cantolao EN VIVO por Liga 1

Argentina GolTV Latinoamerica

Bolivia GolTV Latinoamerica

Chile GolTV Latinoamerica, Peru Magico

Colombia GolTV Latinoamerica

Ecuador GolTV Latinoamerica

México GolTV Latinoamerica

Perú GolTV Latinoamerica

Estados Unidos Peru Magico

Uruguay GolTV Latinoamerica

Venezuela Peru Magico, GolTV Latinoamerica

