Pilar Mazzetti sobre aglomeración de hinchas de Universitario: "Es un crimen contra las familias"

Contundente. Pilar Mazzetti lamentó las aglomeraciones y los disturbios ocasionados por los hinchas de Universitario en la previa del duelo entre el club estudiantil y Cantolao en el Estadio Nacional, en el marco del reinicio de la Liga 1.

"Lo que yo he visto es un crimen, es un crimen contra las familias que han estado ahí, si pudiéramos hacer seguimiento de todas las personas que han estado, en una o dos tres semanas qué vamos a ver en sus casas, el deporte es para hacernos más sanos, un comportamiento así nos enferma", señaló la Ministra de Salud en una entrevista con Canal N.

En ese sentido, Mazzetti exhortó a las autoridades del fútbol peruano a replantear las estrategias sino desde el Gobierno adoptarán medidas más drásticas en favor de la salud e integridad de los peruanos.

"Los organizadores del partido, han guardado todas las medidas. Hay que tomar medidas, yo creo que los directamente responsable de la organización deben dar una señal, porque si esto continúa, entonces aquellos que tenemos la responsabilidad de salud de todos, tenemos que tomar medidas más drásticas y sería penoso", indicó.

A propósito de la suspensión del resto de la fecha 7 de la Liga 1 por parte del Instituto Peruano del Deporte (IPD), la ministra de Salud destacó la medida.

"No me queda más felicitar la acción que han tomado, no se olviden que la entidad rectora de la salud es el Minsa para todos los subsistemas y en ese sentido no nos temblaría la mano si esto se repite. Los países que no aprendemos, repetimos los mismos errores", sentenció.