Universitario pide identificar y encarcelar a barristas que motivaron suspensión de Liga 1

La Liga 1 Movistar 2020 fue suspendida indefinidamente debido a los incidentes que un numeroso grupo de barristas cremas protagonizó en las afueras del Estadio Nacional en la previa al encuentro entre Universitario de Deportes y Cantolao, que marcó el reinició del Torneo Apertura en medio de la pandemia por el coronavirus.

El IPD anunció que el torneo no va más por ahora y la FPF no tuvo otra que lamentar lo ocurrido. Por su parte, el Gobierno dejó entrever que el certamen sería cancelado si no existen las garantías para llevar adelante la competencia salvaguardando las medidas sanitarias para prevenir el COVID-19.

Sin duda, los incidentes que derivaron en la paralización de la fecha 7 del Torneo Apertura, han obligado a apuntar con el dedo acusador a Universitario ya que sus hinchas ocasionaron con sus actos la suspensión del fútbol.

Debido a ello, la entidad crema emitió comunicado en el que deslinda de los barristas que hoy marcharon sin mascarillas en las afueras del Nacional y ordenó su inmediata identificación y captura.

"La institución deslinda toda responsabilidad en los hechos ocurridos tanto en la víspera del 7 de agosto con el lanzamiento de fuegos artificiales como con las manifestaciones ocurridas en la previa del partido entre la Academia Cantolao y Universitario por el reinicio de la Liga 1 Movistar", señala el comunicado.

"Exigimos a las autoridades las sanciones pertinentes a los organizadores e instigadores de dichas actividades porque no se condicen con el espíritu de respeto a la ley que desde el club promovemos. Los actos exhibidos impunemente en las redes sociales de los que se hacen llamar barristas del club merecen nuestra mayor condena e instamos a las autoridades a su identificación y detención inmediata", señala Universitario de manera enérgica.

"A su vez nos ponemos a disposición de los entes gubernamentales para poder restablecer el orden necesario para el reinicio del torneo nacional, en cumplimiento de las disposiciones del gobierno nacional en la lucha contra la pandemia generada por la COVID-19 en nuestro país", concluye el comunicado de los cremas..