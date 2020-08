El mensaje de los futbolistas a los hinchas: "No vengas a vernos, no arriesgues tu salud"

Los jugadores dan el pecho. Tras la suspensión del resto de la séptima fecha del Torneo Apertura 2020, la Agremiación de Futbolistas hizo concientizar a los protagonistas de la Liga 1 y posteriormente hacer uso de las redes sociales para lanzar un mensaje de reflexión hacia los hinchas del fútbol peruano.

A través de un comunicado divulgado en redes sociales por los jugadores del fútbol peruano, la SAFAP exhortó a los hinchas a valorar el esfuerzo conjunto para la vuelta de la Liga 1 y, en ese sentido, unirse a la causa con su apoyo incondicional, pero desde su casa.

"No vengas a vernos, no arriesgues tu salud ni la de los tuyos", es el mensaje principal de un comunicado que busca concientizar a los hinchas y erradicar las aglomeraciones cuando se reanude el fútbol peruano.

Cabe destacar que el IPD decidió suspender el resto de la séptima fecha del Torneo Apertura 2020 debido a las aglomeraciones de hinchas de Universitario en las zonas aledañas y a las afueras del Estadio Nacional.

Si aquello no fuese poco, el que debía ser un cálido recibimiento al bus de Universitario en la previa de su duelo ante Cantolao acabó con disturbios y con varios fanáticos detenidos por la policía local.

Con el fin de lograr la futura vuelta de la Liga 1, el premier Walter Martos confirmó una reunión entre autoridades de la FPF, la Policía y representantes de las barras para garantizar el cumplimiento de los protocolos para evitar brotes de contagios por COVID-19 en la capital.

El comunicado de la Agremiación de Futbolistas

Queridos amigos futboleros.

Yo también soy tan hincha como tú. Amo el fútbol, es mi vida, y quiero que siga siendo así. Hemos hecho todos un esfuerzo enorme para volver. Ahora necesitamos de ti, como siempre, sólo que que esta vez desde casa. No vengas a vernos, no arriesgues tu salud ni la de los tuyos. No están permitidas las aglomeraciones de gente. Respetemos las reglas del juego, nosotros dentro del campo, ustedes fuera de él. Juntos podemos lograrlo. Confíamos en ti.

FUTBOLISTAS PROFESIONALES DEL PERÚ